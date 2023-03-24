Ep. 133 – Un ragebait al giorno leva il medico di torno
Quattro notizie che ci hanno tenuto in scacco per diversi giorni ci servono per riflettere sul concetto di “Ragebait”, parola dell’anno per l’Oxford English Dictionary. Il 3 dicembre è stata la giornata internazionale della disabilità, e non è mancato l’inspiration porn. E poi, la parola della settimana: othering, che mi dà modo di parlare di un bel libro appena uscito.
– ANSA, Ragebait parola dell’anno per l’OED
– Il presepe di Genova
– Il post di Valentina Tomirotti
– Aime-Faloppa, I morti degli altri
