NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 133 – Un ragebait al giorno leva il medico di torno

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Quattro notizie che ci hanno tenuto in scacco per diversi giorni ci servono per riflettere sul concetto di “Ragebait”, parola dell’anno per l’Oxford English Dictionary. Il 3 dicembre è stata la giornata internazionale della disabilità, e non è mancato l’inspiration porn. E poi, la parola della settimana: othering, che mi dà modo di parlare di un bel libro appena uscito.

ANSA, Ragebait parola dell’anno per l’OED
Il presepe di Genova
Il post di Valentina Tomirotti
Aime-Faloppa, I morti degli altri

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 132 &#8211; Il patriarcato degli altri

Ep. 132 – Il patriarcato degli altri

30 nov 2025 - 35 min
Ep. 131 &#8211; Due incidenti e due narrazioni

Ep. 131 – Due incidenti e due narrazioni

23 nov 2025 - 31 min
Ep. 130 &#8211; Il dovere di essere belle

Ep. 130 – Il dovere di essere belle

16 nov 2025 - 29 min
Ep. 129 &#8211; Tra pubblico e privato

Ep. 129 – Tra pubblico e privato

9 nov 2025 - 36 min
Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza

Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza

2 nov 2025 - 29 min