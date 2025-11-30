Ep. 132 – Il patriarcato degli altri
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Alcune considerazioni attorno al 25 novembre, a partire da commenti maschili online per arrivare ad alcune dichiarazioni controverse della Ministra Eugenia Roccella. La parola della settimana è love bombing.
– Wikipedia, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
– Il video di SPI-CGIL di cui parla Loredana Lipperini, e relativi commenti
– “Il dna dell’uomo non accetta la parità”, bufera su Nordio
– Eugenia Roccella: “Il consenso? Giusto che il Parlamento ne discuta. La sinistra vada oltre le mimose”
– Quando l’educazione sessuale (da sola) non riduce la violenza di genere: il “paradosso nordico”
– Lorenzo Gasparrini, No
– Wikipedia, Love bombing
Altri episodi
Ep. 131 – Due incidenti e due narrazioni
23 nov 2025 - 31 min
Ep. 130 – Il dovere di essere belle
16 nov 2025 - 29 min
Ep. 129 – Tra pubblico e privato
9 nov 2025 - 36 min
Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza
2 nov 2025 - 29 min
Ep. 127 – Chi era Sofia Corradi e perché è importante ricordarcela
26 ott 2025 - 26 min