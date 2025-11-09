Ep. 129 – Tra pubblico e privato
Selvaggia Lucarelli pubblica, sul Fatto Quotidiano, un articolo riguardante frasi estrapolate da una chat tra 3 donne e 2 uomini che appartengono all’ambito dell’attivismo femminista, progressista e per la Palestina. Due di loro, assieme a una terza che nella chat non compare, sono state denunciate da un giornalista, A.S., per presunta attività persecutoria nei suoi confronti. Le chat contengono dialoghi, giudizi e affermazioni poco costruttive, motivo per cui l’articolo scatena una sostanziosa polemica. Ho cercato di mettere in fila alcuni miei pensieri sulla vicenda. E la parola della settimana è interna alla puntata, stavolta: attivismo performativo.
– L’articolo da cui nasce la vicenda sul Fatto Quotidiano
– La black list dei nomi “da annientare”
– Le parole di A.S., colui dal quale è partita la denuncia
– Fabrizio Acanfora, Che cos’è l’attivismo performativo, intervista
– Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione
– Fabrizio Acanfora, Rompere il gioco
