NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 129 – Tra pubblico e privato

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Selvaggia Lucarelli pubblica, sul Fatto Quotidiano, un articolo riguardante frasi estrapolate da una chat tra 3 donne e 2 uomini che appartengono all’ambito dell’attivismo femminista, progressista e per la Palestina. Due di loro, assieme a una terza che nella chat non compare, sono state denunciate da un giornalista, A.S., per presunta attività persecutoria nei suoi confronti. Le chat contengono dialoghi, giudizi e affermazioni poco costruttive, motivo per cui l’articolo scatena una sostanziosa polemica. Ho cercato di mettere in fila alcuni miei pensieri sulla vicenda. E la parola della settimana è interna alla puntata, stavolta: attivismo performativo.

L’articolo da cui nasce la vicenda sul Fatto Quotidiano
La black list dei nomi “da annientare”
Le parole di A.S., colui dal quale è partita la denuncia
Fabrizio Acanfora, Che cos’è l’attivismo performativo, intervista
Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione
Fabrizio Acanfora, Rompere il gioco

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza

Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza

2 nov 2025 - 29 min
Ep. 127 &#8211; Chi era Sofia Corradi e perché è importante ricordarcela

Ep. 127 – Chi era Sofia Corradi e perché è importante ricordarcela

26 ott 2025 - 26 min
Ep. 126 &#8211; Ci sono i bambini

Ep. 126 – Ci sono i bambini

19 ott 2025 - 32 min
Ep. 125 &#8211; Qualche considerazione sparsa sui Nobel, a partire dalla pronuncia di Nobel

Ep. 125 – Qualche considerazione sparsa sui Nobel, a partire dalla pronuncia di Nobel

12 ott 2025 - 27 min
Ep. 124 &#8211; Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo

Ep. 124 – Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo

5 ott 2025 - 26 min