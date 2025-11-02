NewsletterPodcast
Ep. 128 – A proposito di cortigiana e di transumanza

di Vera Gheno
Il 10 ottobre Enrico Mentana usa la parola “transumanza” in riferimento al ritorno della popolazione palestinese a Gaza City. Il 14 ottobre Maurizio Landini definisce “cortigiana” Giorgia Meloni. Alcune mie considerazioni sull’impiego di questi termini e sulle reazioni che hanno generato.
La parola della settimana è phubbing.

Mentana
Landini
Phubbing

