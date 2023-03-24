NewsletterPodcast
Ep. 126 – Ci sono i bambini

di Vera Gheno
La lettera di un’ascoltatrice mi segnala un articolo interessante da leggere rispetto ad alcune scelte operate per un diario scolastico rivolto a studenti della scuola primaria. La parola della settimana è postalizzare.

Diario scolastico e bambini della primaria: è giusto esporli a tutto questo?
Un asterisco sul genere, Accademia della crusca
Edizioni Settenove
– Alice Orrù, Linguaggio inclusivo: perché non è solo una questione di genere
Michele A. Cortelazzo, Il burocratese, Treccani

