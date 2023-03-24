Ep. 126 – Ci sono i bambini
La lettera di un’ascoltatrice mi segnala un articolo interessante da leggere rispetto ad alcune scelte operate per un diario scolastico rivolto a studenti della scuola primaria. La parola della settimana è postalizzare.
– Diario scolastico e bambini della primaria: è giusto esporli a tutto questo?
– Un asterisco sul genere, Accademia della crusca
– Edizioni Settenove
– Alice Orrù, Linguaggio inclusivo: perché non è solo una questione di genere
– Michele A. Cortelazzo, Il burocratese, Treccani
