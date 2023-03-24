Ep. 123 – Perché secondo me Charlie Kirk non è un martire
A partire dalla commemorazione dell’assassinio di Charlie Kirk in Parlamento, alcune considerazioni su quello che è accaduto, cercando di evitare le consuete polarizzazioni. La parola della settimana è polecola.
– Mike Wendling e Shayan Sardarizadeh, The motive behind Charlie Kirk’s killing: What we know and don’t know
– Simone Alliva, Il triste show della destra in onore di Kirk. L’attivista trascinato negli anni di piombo
– Christopher D. Cook, Charlie Kirk’s Toxic Legacy of Hatred and Division We can condemn political violence and this hideous murder while also condemning Charlie Kirk for the rotten, vile hatred he fomented
– Monica Mastrovito, Poliamore, l’amore si moltiplica
– Slengo, Cosa significa polecola
