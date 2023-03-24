NewsletterPodcast
Ep. 122 – Di IA e di enshittification

di Vera Gheno
Sono arrivate proposte alternative di traduzione del termine enshittification; una mail mi dà modo di spiegare meglio il mio sguardo critico sull’IA e una riflessione sulle tesi di laurea che sto correggendo rafforza ancora la mia posizione non apocalittica, ma certo preoccupata. La parola della settimana è epistemia.

Il Sabatini Coletti, voce del verbo dare
Charlie Warzel, The AI is a mass delusion event, The Atlantic
– Walter Quattrociocchi, epistemia

Altri episodi

Ep. 121 – Furti d’identità

14 set 2025 - 28 min
Ep. 120 – Linguistica un po’ ingenua

7 set 2025 - 36 min
Ep. 119 – Ancora sul consenso

31 ago 2025 - 29 min
Ep. 118 – Squilibri di potere

24 ago 2025 - 30 min
Ep. 117 – Benedetta complessità

17 ago 2025 - 25 min