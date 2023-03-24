Ep. 122 – Di IA e di enshittification
Sono arrivate proposte alternative di traduzione del termine enshittification; una mail mi dà modo di spiegare meglio il mio sguardo critico sull’IA e una riflessione sulle tesi di laurea che sto correggendo rafforza ancora la mia posizione non apocalittica, ma certo preoccupata. La parola della settimana è epistemia.
– Il Sabatini Coletti, voce del verbo dare
– Charlie Warzel, The AI is a mass delusion event, The Atlantic
– Walter Quattrociocchi, epistemia
