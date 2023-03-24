Ep. 121 – Furti d’identità
Vi è mai capitato che rubassero la vostra identità online, che qualche altra persona si spacciasse per voi? A me sì, e una cosa forse peggiore è capitata allo scrittore e sceneggiatore Bruno Tognolini… Un saluto a Stefano Benni e la parola della settimana, che è enshittification.
– Il vero sito di Bruno Tognolini, da visitare
– Concita de Gregorio parla di quanto accaduto a Tognolini
– Michela Rovelli, “Il nome dello scrittore Bruno Tognolini sfruttato per sponsorizzare app di slot machine: la «zona grigia» dei siti che promuovono il gioco d’azzardo”
– Enshittification su Treccani
