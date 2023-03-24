NewsletterPodcast
Ep. 120 – Linguistica un po’ ingenua

di Vera Gheno
L’analisi di un video di Nicola Pesce, che mi è stato segnalato, con alcune piccole precisazioni. La parola della settimana è remigrazione.

Nicola Pesce, “La lingua italiana funziona al contrario di quello che pensi”
Michele Cortelazzo, “La linguistica per tutti”
Remigrazione su Treccani

