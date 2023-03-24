Ep. 120 – Linguistica un po’ ingenua
00:00:00
00:00:00
00:00:00
L’analisi di un video di Nicola Pesce, che mi è stato segnalato, con alcune piccole precisazioni. La parola della settimana è remigrazione.
– Nicola Pesce, “La lingua italiana funziona al contrario di quello che pensi”
– Michele Cortelazzo, “La linguistica per tutti”
– Remigrazione su Treccani
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 119 – Ancora sul consenso
31 ago 2025 - 29 min
Ep. 118 – Squilibri di potere
24 ago 2025 - 30 min
Ep. 117 – Benedetta complessità
17 ago 2025 - 25 min
Ep. 116 – Tatuaggi, giubileo… e scuola
10 ago 2025 - 34 min
Ep. 115 – Anglicismi, anglismi, inglesismi, quella roba là
20 lug 2025 - 22 min