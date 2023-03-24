Ep. 119 – Ancora sul consenso
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Ancora sulla condivisione non consensuale di materiale esplicito, per aggiungere qualche particolare. E un po’ di k-pop, con relativa compilation, per saperne un po’ di più su un fenomeno che affascina parte delle e degli adolescenti anche in Italia.
– Silvia Semenzin
– Chiara Becchimanzi
– Federica che ha fatto scoppiare il caso “Mia Moglie”
La compilation:
– Psy – Gangnam Style (2012)
– Big Bang – Bang bang bang (2014)
– Mamamoo – Hip (2019)
– BTS – Butter (2021)
– Jungkook – Standing next to you (2024)
– Blackpink – Jump (2025)
– Rosé – APT (2024)
– Jennie – Like Jennie (2025)
– Aespa – Supernova (2024)
– Stray Kids – Chk chk boom (2024)
– Katseye – Gnarly (2025)
– Riize – Get a guitar (2024)
– Kardi – Watchout (2023)
Altri episodi
Ep. 118 – Squilibri di potere
24 ago 2025 - 30 min
Ep. 117 – Benedetta complessità
17 ago 2025 - 25 min
Ep. 116 – Tatuaggi, giubileo… e scuola
10 ago 2025 - 34 min
Ep. 115 – Anglicismi, anglismi, inglesismi, quella roba là
20 lug 2025 - 22 min
Ep. 114 – Che cos’è l’intersezionalità
13 lug 2025 - 24 min