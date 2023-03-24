NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 116 – Tatuaggi, giubileo… e scuola

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una notizia sul Giubileo dei giovani di cui parlare, e l’argomento caldo del momento, su cui non dobbiamo abbassare la guardia: la riforma della scuola, che tanto riforma a mio avviso non è. La parola della settimana è hibakujumoku.

– Antonio Polito, I giovani «strani» del Giubileo, tra chitarre e cappelloni: «Siamo missionari digitali»
– Loredana Perla, La scuola ricomincia dai maestri. Il modello progressista va archiviato
Silvana Loiero
– Gianmarco Proietti La scuola non è fallita perché democratica. Il paradosso della retorica del merito
– Vanessa Roghi, I cattivi maestri della scuola
– Lorenza Alessandri, Come è andata a scuola oggi?

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 115 &#8211; Anglicismi, anglismi, inglesismi, quella roba là

Ep. 115 – Anglicismi, anglismi, inglesismi, quella roba là

20 lug 2025 - 22 min
Ep. 114 &#8211; Che cos&#8217;è l&#8217;intersezionalità

Ep. 114 – Che cos’è l’intersezionalità

13 lug 2025 - 24 min
Ep. 113 &#8211; Profili falsi e facilità a offendere in rete

Ep. 113 – Profili falsi e facilità a offendere in rete

6 lug 2025 - 27 min
Ep. 112 &#8211; Di concerti e di disabilità

Ep. 112 – Di concerti e di disabilità

29 giu 2025 - 25 min
Ep. 111 &#8211; Una circolare poco smart

Ep. 111 – Una circolare poco smart

22 giu 2025 - 34 min