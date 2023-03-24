Ep. 116 – Tatuaggi, giubileo… e scuola
Una notizia sul Giubileo dei giovani di cui parlare, e l’argomento caldo del momento, su cui non dobbiamo abbassare la guardia: la riforma della scuola, che tanto riforma a mio avviso non è. La parola della settimana è hibakujumoku.
– Antonio Polito, I giovani «strani» del Giubileo, tra chitarre e cappelloni: «Siamo missionari digitali»
– Loredana Perla, La scuola ricomincia dai maestri. Il modello progressista va archiviato
– Silvana Loiero
– Gianmarco Proietti La scuola non è fallita perché democratica. Il paradosso della retorica del merito
– Vanessa Roghi, I cattivi maestri della scuola
– Lorenza Alessandri, Come è andata a scuola oggi?
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.