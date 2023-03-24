NewsletterPodcast
Ep. 118 – Squilibri di potere

di Vera Gheno
Il 18 agosto Carolina Capria denuncia l’esistenza del gruppo Facebook pubblico “Mia moglie”. Pochi giorni prima, il Ministro Salvini condivide uno spezzone video di cinque secondi in cui uno studente ventunenne, Dario Costa, manifesta il suo dissenso per la costruzione del ponte sullo Stretto. A unire le due questioni, a mio avviso, sono evidenti squilibri di potere tra chi perpetra certi comportamenti e chi li ha subiti. La parola della settimana è staycation.

Il profilo di Carolina Capria su Instagram “L’ha scritto una femmina”
L’articolo per Domani di Simone Alliva
Una difesa di Dario Costa su Messina Today
Staycation sul Merriam-Webster

