Ep. 118 – Squilibri di potere
Il 18 agosto Carolina Capria denuncia l’esistenza del gruppo Facebook pubblico “Mia moglie”. Pochi giorni prima, il Ministro Salvini condivide uno spezzone video di cinque secondi in cui uno studente ventunenne, Dario Costa, manifesta il suo dissenso per la costruzione del ponte sullo Stretto. A unire le due questioni, a mio avviso, sono evidenti squilibri di potere tra chi perpetra certi comportamenti e chi li ha subiti. La parola della settimana è staycation.
– Il profilo di Carolina Capria su Instagram “L’ha scritto una femmina”
– L’articolo per Domani di Simone Alliva
– Una difesa di Dario Costa su Messina Today
– Staycation sul Merriam-Webster
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.