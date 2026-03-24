1. L’orologio, di Carlo Levi

Questa è la prima di quattro puntate di un podcast registrato dal vivo, a teatro, e quindi è insieme un racconto e un po’ anche un evento, una registrazione con il pubblico dentro, con i tempi, i respiri, i rumori di una serata reale in un teatro. In questa prima puntata Francesco Piccolo parla di L’orologio di Carlo Levi, un romanzo del 1950 che racconta i pochi anni trascorsi dalla fine del fascismo all’inizio della Repubblica e una grossa occasione persa, tra l’immediato sfaldamento degli antifascisti e l’immobilismo – già allora! – della politica e della burocrazia in Italia.

Allegramente pessimista sarà un podcast in quattro puntate, anzi in quattro serate, ognuna dedicata a un’opera – un romanzo o un film – che aiuti a capire perché l’Italia non è cambiata.