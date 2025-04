Raccontare le cose inedite e complesse

15 anni è un podcast che abbiamo fatto per il quindicesimo compleanno del Post, per condividere un po’ delle cose che abbiamo fatto e per rifletterci. Nella puntata di oggi parliamo degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, e di cosa imparò il Post dall’aver raccontato una storia così complicata.

Le cose che abbiamo fatto in questi 15 anni le abbiamo fatte insieme: noi, le persone che il Post lo leggono, lo ascoltano e lo condividono.

Se questo episodio ti è piaciuto puoi mandarlo a una persona che vuoi tu.

E grazie.