Il video di Vladimir Putin che vota online alle elezioni presidenziali in Russia

Venerdì, il primo giorno di votazioni per le elezioni presidenziali in Russia, il governo russo ha diffuso un breve video in cui si vede il presidente Vladimir Putin votare online. Putin entra in un ufficio nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, vicino a Mosca, e si siede alla scrivania: usa brevemente il computer e poi fa un saluto alla videocamera, senza dire nulla. Sullo schermo del pc appare poi una schermata che conferma l’avvenuta votazione.

Avendo già espresso il proprio voto online, sembra che quest’anno Putin non intenda fare la tradizionale visita a un seggio elettorale, come invece era successo alle precedenti elezioni presidenziali.

Le elezioni in Russia sono cominciate venerdì e andranno avanti fino a domenica. Non sono libere né democratiche, dato che Putin non ha nessuna vera opposizione ed è certo di essere rieletto per un quinto mandato. Sono di fatto “elezioni farsa”, ma hanno comunque una rilevanza politica per Putin, che vuole ottenere una larghissima vittoria per legittimare ancora di più il suo potere.

Per la prima volta quest’anno in 29 regioni russe è possibile votare online: è una modalità che potrebbe aumentare l’affluenza e il margine di vittoria di Putin, ma che espone anche al rischio di ulteriori brogli e irregolarità.

