Il video del monologo di Antonio Scurati su Meloni e il fascismo letto dalla conduttrice Serena Bortone

Sabato sera la conduttrice del programma di Rai 3 Chesarà Serena Bortone ha letto in onda l’intervento sul fascismo e sul governo Meloni che avrebbe dovuto leggere lo scrittore Antonio Scurati, la cui partecipazione al programma però era stata cancellata dalla dirigenza della Rai. Da sabato mattina intorno alla questione si è sviluppato un caso politico, che ha coinvolto prima l’opposizione, che ha accusato il governo di «censura», poi la dirigenza Rai, che ha accampato giustificazioni che sono state smentite dai giornali e da Bortone e Scurati, e infine la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto di non sapere quale sia la verità ma ha ripubblicato l’intervento di Scurati.

Bortone ha introdotto il monologo dicendo di aver saputo della cancellazione del contratto firmato con Scurati ieri sera, ribadendo di non aver ricevuto spiegazioni, e negando che la decisione fosse stata presa per ragioni economiche, come aveva sostenuto il dirigente della Rai Paolo Corsini. Anche una comunicazione interna alla Rai pubblicata da Repubblica fa riferimento esplicitamente a «motivi editoriali».

Il monologo che Scurati voleva fare su Rai 3 è una versione più sintetica di un articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica il 19 aprile. Il testo dell’intervento, diffuso dai giornali sabato dopo l’annuncio della cancellazione, comincia con un ricordo dell’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti e di diverse stragi nazifasciste, le Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto, per poi accusare il governo di Meloni di voler «riscrivere la storia», mantenendo un approccio ambiguo sul ventennio fascista, e disconoscendo la Resistenza e l’antifascismo.