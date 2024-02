La donazione di un miliardo di dollari di un’anziana professoressa per cancellare la retta universitaria nel college dove insegnava

Martedì la novantatreenne statunitense Ruth Gottesman, rimasta vedova nel 2022 di un grosso finanziere di Wall Street, ha annunciato una donazione da un miliardo di dollari (922 milioni di euro) all’Albert Einstein College of Medicine, una scuola di medicina non-profit dove ha lavorato come professoressa e ricercatrice per decenni. Gottesman ha chiesto esplicitamente che i soldi vengono usati per coprire la retta scolastica di tutti gli studenti che si iscriveranno alla scuola dall’agosto del 2024 in poi. Nel video dell’annuncio, che è piuttosto commuovente, gli studenti reagiscono con un applauso di diversi minuti, a tratti piangendo e abbracciandosi tra loro:

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk — Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024

La notazione è notevole non solo per la sua entità, ma anche perché la scuola a cui è destinata si trova nel Bronx, il quartiere più povero e disservito di New York. Normalmente questo genere di donazioni vanno a scuole già molto ricche, e provengono da ex studenti che si sono arricchiti: Gottesman ha invece studiato al Barnard Collage e alla Columbia University (entrambe università molto ricche e prestigiose) prima di cominciare nel 1968 a studiare sistemi di screening, valutazione e trattamento per le persone con difficoltà dell’apprendimento all’Albert Einstein College. Oggi è professoressa emerita del dipartimento di Pediatria del college e presidentessa del suo consiglio di amministrazione.

Ha detto esplicitamente che vuole che la sua donazione permetta ai nuovi medici di iniziare la propria carriera senza indebitarsi per poter continuare gli studi, e che spera che ora possano iscriversi alla scuola anche persone che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di frequentare una facoltà di medicina. Il sistema universitario americano, infatti, prevede rette molto alte che gli studenti riescono a pagare solamente contraendo ingenti debiti che poi iniziano a saldare – spesso con grandi fatiche e rinunce – una volta laureati ed entrati nel mondo del lavoro. Spesso, chi studia medicina in un’università statunitense può laurearsi con un debito anche superiore ai 200mila dollari.