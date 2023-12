Il video completo della presentatrice di BBC News che fa il dito medio spiega un po’ di cose

Come fa ogni anno dall’inizio di questo millennio, l’azienda statunitense Pantone ha scelto il colore che ritiene influenzerà la moda, l’arte e il design nell’anno successivo: il colore Pantone per il 2024 si chiama “Peach Fuzz” ed è «una tonalità delicata e vellutata del color pesca» che nella classificazione dell’azienda ha il codice 13-1023. “Peach Fuzz” è l’espressione che in inglese indica la peluria del frutto, ma anche quella quasi impercettibile del viso: Pantone spiega che questo colore «coglie il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri» e sa «arricchire il corpo, la mente e l’anima». Secondo Leatrice Eiseman, direttrice del Pantone Color Institute, «è pieno di calore ed eleganza moderna», esprime «un desiderio innato per la prossimità e le relazioni» e «unisce agilmente ciò che è giovanile e ciò che è senza tempo».

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart. Learn more about PANTONE 13-1023 Peach Fuzz:https://t.co/323jbOLiTA#pantone #pantonecoloroftheyear #pantone2024 #peachfuzz pic.twitter.com/9cjGBY9bsY — PANTONE (@pantone) December 7, 2023

Pantone è probabilmente l’autorità mondiale sul colore, un ruolo che ha ottenuto a partire dalla classificazione che ha inventato per catalogarlo, diventata la più comunemente usata. Il suo non è solo un pronostico sulla tinta che influenzerà di più i 12 mesi successivi, ma soprattutto un tentativo di cogliere lo spirito del momento e di dare una risposta attraverso il colore. Il colore Pantone per il 2023 era il “Viva Magenta”, una tonalità di rosso cremisi sfumata che secondo l’azienda esprimeva «un equilibrio tra caldo e freddo» ed era una tinta «non convenzionale per tempi non convenzionali».

