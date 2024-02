Il video dell’ultima apparizione di Navalny, in collegamento dalla prigione durante un’udienza

Venerdì il servizio penitenziario russo ha annunciato la morte di Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin: al momento la notizia non è stata confermata da persone vicine a Navalny. Dallo scorso dicembre Navalny era detenuto nel carcere di massima sicurezza IK-3 nella città di Kharp, a quasi duemila chilometri da Mosca e all’interno del Circolo polare artico. La sua ultima apparizione risale a ieri, giovedì 15 febbraio: aveva partecipato in video collegamento a un’udienza dalla prigione. Una parte del video è stata diffusa dal canale Telegram di Sota.Vision, uno dei pochi media russi rimasti indipendenti. Nel video, che dura circa un minuto, Navalny appare in salute.

Публикуем полное видео вчерашнего оглашения решения суда с участием Алексея Навального Некоторые СМИ начали называть эти кадры «последним видео Навального». Призываем коллег воздержаться от подобных формулировок. По крайней мере, до официального подтверждения факта трагедии.… pic.twitter.com/iFFtfURx9S — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024