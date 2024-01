Il video in cui Tom Hollander racconta di aver ricevuto un grosso bonifico indirizzato a Tom Holland

Tom Hollander, 56 anni, è un attore britannico apprezzato e dal discreto successo, che fra le altre cose ha interpretato ruoli in Orgoglio e pregiudizio, nei film di Pirati dei Caraibi e più recentemente nella serie The White Lotus. Tom Holland, 27 anni, è invece un attore britannico diventato in breve tempo estremamente famoso per aver interpretato Spider-Man nei film del Marvel Cinematic Universe.

Recentemente in un’intervista Hollander ha detto che a volte la somiglianza fra i due nomi causa qualche confusione, ma anche problemi concreti: ha raccontato che qualche anno fa aveva ricevuto un bonifico, in realtà indirizzato a Holland, contenente il bonus che gli spettava per il successo di un film degli Avengers. L’equivoco, avvenuto mentre i due lavoravano con la stessa agenzia, ha impressionato abbastanza Hollander, che ha specificato di non aver mai recitato in un film degli Avengers (e quindi di non conoscerne le implicazioni economiche): ha detto che erano più soldi di quanti ne avesse mai visti, una cifra «stupefacente» e «a sette cifre».