La sigla di “Succession” se i protagonisti fossero i Berlusconi

L’account di satira e montaggi parodici Il Grande Flagello ha messo assieme diversi video d’archivio di Silvio Berlusconi e dei suoi figli per ricreare la sigla della popolare serie tv Succession, che ha per protagonista una famiglia proprietaria di un impero mediatico, i Roy, che ricordano per molti aspetti proprio i Berlusconi (così come i Murdoch, a cui sono infatti ispirati). La stagione finale di Succession si è conclusa poco prima della morte di Silvio Berlusconi, e le vicende della serie – che riguardano eredità, riassetti aziendali, alleanze, tradimenti – in Italia sono state paragonate da molti a quelle che stanno coinvolgendo Marina, Pier Silvio e gli altri figli dell’ex presidente del Consiglio.

Ho ricostruito la sigla di Succession con la famiglia Berlusconi. Buona visione ✨ pic.twitter.com/X0gFE8Rw0d — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 5, 2023