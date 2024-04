Un hotel di Firenze ha fatto uno scherzo a un attore di “The Office” ispirandosi a un episodio della serie

Lunedì Rainn Wilson, conosciuto soprattutto per avere partecipato alla famosa serie tv statunitense The Office, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di uno scherzo che gli è stato fatto dal personale di un hotel di Firenze, in Toscana, e che richiama una delle gag più famose della serie, ossia quella in cui la spillatrice di Dwight Schrute (il personaggio interpretato da Wilson) viene infilata nella gelatina per fargli uno scherzo. A fargli lo scherzo nella serie era il suo collega Jim Halpert (interpretato da John Krasinski).

Wilson stava alloggiando al Plaza Hotel Lucchesi: quando i camerieri gli hanno portato la cena in camera, si è accorto che le posate erano immerse nella gelatina, richiamando esplicitamente la scena della Stapler in Jello, come viene chiamata in inglese. Tra i commenti in risposta al post c’era anche quello della fidanzata dello chef che organizzato lo scherzo per Wilson. «L’ho costretto a guardare The Office quando abbiamo cominciato ad uscire insieme, perché è la mia serie preferita. Sono felice che ti abbia fatto ridere e che ti stia godendo Firenze», ha scritto.