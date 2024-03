Le immagini di alcune zone dello Utah ricoperte di rotolacampi

Negli ultimi giorni in diverse città dello Utah, negli Stati Uniti occidentali, è stata segnalata la presenza di una grande quantità di “rotolacampi”, i cespugli mobili formati da rami e polvere che rotolano spinti dal vento. In molte zone sono state riprese decine di rotolacampi, talvolta con mucchi alti fino a tre metri. Il fenomeno è stato più intenso del solito a causa dei forti venti, che in alcune zone dello Utah hanno superato i 100 chilometri orari.

If any Utah filmmakers need some tumbleweed scenes, there are plenty in the Daybreak area of South Jordan right now. The wind is strong out here! @KSL5TV @kslweather #ksltv #utwx pic.twitter.com/E9ADX3vXxT — Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) March 2, 2024

In quelle aree i rotolacampi si formano soprattutto a causa di una particolare specie di salsola (Salsola tragus), una pianta erbacea che cresce nelle zone secche e pianeggianti. Nel periodo autunnale, il cespuglio ormai rinsecchito si stacca dalle radici e viene trasportato per chilometri dal vento, rendendo in questo modo possibile la dispersione dei semi. I cespugli diventati rotolacampi possono rimanere in circolazione per mesi e talvolta si ingrandiscono, raccogliendo polvere e altri detriti che rimangono impigliati nel cespuglio originario.

