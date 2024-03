Ogni tanto un pesce luna si spiaggia anche in Italia, e serve una ruspa per portarlo via

Domenica su una spiaggia di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, è stato trovato il corpo di un pesce luna di una tonnellata. Lo ha raccontato sui suoi profili social il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. I pesci luna, il cui nome scientifico è Mola mola, sono grossi pesci dal corpo squadrato che arrivano a misurare più di 4 metri di altezza e 3 di lunghezza. Hanno un aspetto piuttosto buffo: sembrano pesci a cui è stata tagliata la parte posteriore perché la loro pinna caudale non cresce, ma si ripiega su sé stessa con il tempo, diventando una specie di escrescenza carnosa che non viene usata per il moto. Sono i più pesanti di tutti i pesci ossei, arrivando anche a più di 2.200 chili (squali e mante possono essere più pesanti in alcuni casi, ma sono pesci cartilaginei), e spesso galleggiano sulla superficie del mare “facendo il morto”.

Non è la prima volta che un pesce luna morto viene trovato su una spiaggia del mare Adriatico. Sauro Pari della Fondazione Cetacea di Rimini, che ha misurato la carcassa trovata domenica, ha detto all’Ansa che nel 2008 ne era stata trovata un’altra di un peso simile a Rivabella di Rimini. Il 24 febbraio invece ne era stata trovata una sulla spiaggia del Lido di Venezia.

I pesci luna si nutrono principalmente di meduse e vivono in tutti gli oceani, ma sono ancora poco studiati perché non è facile trovarli. Per questo non si sa quanti ce ne siano e se appartengano a una sola specie o più di una. Non si sa nemmeno bene quanto a lungo possano vivere, dove si riproducano e come si possano distinguere gli esemplari giovani da quelli adulti.

