Nouhaila Benzina del Marocco è la prima calciatrice a indossare lo hijab ai Mondiali femminili

Nouhaila Benzina, calciatrice di 25 anni del Marocco, durante la partita di domenica della sua nazionale contro la Corea del Sud è diventata la prima giocatrice a indossare lo hijab, il velo islamico, in una partita dei Mondiali e in generale in uno dei maggiori tornei della FIFA, la federazione calcistica internazionale. Benzina lo ha fatto nella seconda partita del Marocco nel Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda, vinta dalla sua nazionale 1-0.

Morocco defender Nouhaila Benzina became the first player to wear a hijab while competing at a Women's World Cup today.

This tournament continues to inspire and break boundaries for future generations 👏 pic.twitter.com/3LLtDT8Pk4

— ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2023