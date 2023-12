Il primo trailer del videogioco GTA VI

Probabilmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è imparentata molto alla lontana con il filosofo Antonio Gramsci, storico segretario generale del Partito Comunista d’Italia e fondatore dell’Unità. Lo sostiene l’analista politico di YouTrend Alessio Vernetti, che è anche un appassionato di genealogia e ha fatto una approfondita ricerca per dimostrarlo. In un thread su X (Twitter) Vernetti ha scritto che in base alle sue ricostruzioni la nonna di Gramsci sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola di Meloni, cioè la nonna di una sua bisnonna. Sia Gramsci sia Meloni, poi, sono imparentati alla lontana con l’ex segretario del Partito Democratico Enrico Letta: anche questo legame, di cui si era già parlato in passato, è stato ricostruito da Vernetti.

A Ghilarza (OR) gli avi di @GiorgiaMeloni si intrecciano con quelli di Antonio Gramsci e, tramite quest’ultimo, con Gianni e @EnricoLetta: così ho scoperto il legame familiare tra tutti loro. pic.twitter.com/lzN2gCEdAN — Alessio Vernetti (@AlessioVernetti) December 1, 2023

Vernetti racconta che la sua ricerca era partita con la scoperta che Nino Meloni, il nonno paterno della presidente del Consiglio, era nato a Ghilarza, lo stesso paese dell’entroterra sardo dove crebbe Gramsci. Così, consultando diverse fonti, tra cui l’Archivio di Stato di Oristano, è arrivato a ricostruire l’albero genealogico delle famiglie, che sembra dimostrare il legame. Lo stesso Vernetti sottolinea che comunque la parentela tra Meloni e Gramsci è acquisita, e non deriva da un legame di sangue.

Vernetti ha ricordato che anche l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del PD Enrico Letta era imparentato con Gramsci, come aveva detto lo stesso Letta nel 2021.