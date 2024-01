Cosa pensava Federico Fellini di Sandra Milo

L’attrice Sandra Milo – morta lunedì 29 gennaio a 90 anni – e il regista Federico Fellini furono amanti per 17 anni (Fellini era sposato con l’attrice Giulietta Masina). Lui contribuì anche a renderla famosa, proponendole di recitare nei suoi film 8½, del 1963, e Giulietta degli spiriti, del 1965: per entrambi i ruoli Milo vinse il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Nel 1967 Fellini raccontò di quando si incontrarono la prima volta, a Fregene, vicino a Roma, descrivendola come «una ragazza dalle curve un po’ tonde, occhi maliziosi e innocenti insieme, che rideva in un modo che mi sembrava che mi volesse prendere in giro». Milo confermò pubblicamente la loro relazione nel 2009, durante la trasmissione tv Porta a Porta: da allora ne parlò spesso dicendo di averlo «amato tantissimo» mentre lei a lui semplicemente «piaceva molto».