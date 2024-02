La copia in dimensioni reali del “colosso di Costantino” esposta a Roma

Martedì è stata presentata nel giardino di Villa Caffarelli, a Roma, la ricostruzione in dimensioni reali della statua colossale di Costantino I, conosciuta anche come “colosso di Costantino”, che era stata presentata per la prima volta a Milano nel 2022.

La statua – alta circa 13 metri – è stata realizzata dall’organizzazione non governativa spagnola Factum Foundation, che si occupa di conservazione dei beni culturali, e sarà esposta a Villa Caffarelli fino al 31 dicembre del prossimo anno.

Dell’opera originale – che risale al quarto secolo dopo Cristo e che nell’antichità si trovava all’interno della basilica di Massenzio – oggi rimangono solo pochi frammenti, ospitati nel cortile di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini.