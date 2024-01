In un tribunale di Las Vegas un uomo è saltato addosso alla giudice che gli aveva negato la libertà vigilata

Mercoledì in un tribunale di Las Vegas un uomo ha aggredito la giudice che gli aveva appena negato la libertà vigilata, saltandole addosso con un balzo notevole che è stato ripreso dalle telecamere e poi diffuso pubblicamente. L’uomo, il trentenne Deobra Redden, si trovava in tribunale per l’udienza di condanna dopo essersi dichiarato colpevole di tentate percosse con lesioni personali sostanziali. Il suo avvocato aveva chiesto alla giudice, la sessantaduenne Mary Kay Holthus, di condannare Redden alla libertà vigilata. Lei si era rifiutata di farlo, dicendo di non poter considerare l’opzione per via della fedina penale dell’uomo, che era già stato condannato a un minimo di 19 mesi di prigione nel 2015 per tentato furto, e poi era stato nuovamente in prigione per violenza domestica nel 2021.

A man attacked a Las Vegas judge in her courtroom during his sentencing. The judge is reportedly OK. https://t.co/M1eA1VwOlPpic.twitter.com/HmdVpYpAhe — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 3, 2024

Nel video si vede Redden saltare oltre la panca del tribunale per gettarsi addosso ad Holthus, facendo cadere a terra le bandiere dietro di lei e costringendo diverse persone a intervenire. Holthus è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Anche un maresciallo che faceva parte del team di sicurezza del tribunale è stato ferito e portato in ospedale.