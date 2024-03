La prima canna di Nanni Moretti, trent’anni fa

Il 28 marzo del 1994 la coalizione di destra guidata da Silvio Berlusconi vinse le elezioni politiche, un risultato sorprendente e storico che avrebbe inaugurato una nuova epoca della politica italiana, successiva alla cosiddetta “Prima Repubblica” e senza i suoi partiti storici, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e quello Socialista. Quel governo sarebbe caduto soltanto otto mesi dopo, nel gennaio del 1995, ma la carriera di Berlusconi sarebbe durata per quasi trent’anni. Nel 1998 uscì Aprile, film di Nanni Moretti che racconta il bizzarro tentativo del regista di girare un musical su un pasticcere trotzkista. All’inizio però i suoi progetti sono altri, e cioè girare un film su Berlusconi, la cui vittoria è mostrata nella prima scena: sentendo la notizia dei risultati delle elezioni al telegiornale, e frustrato dall’inadeguatezza dei dirigenti della sinistra, Moretti spiega di aver fumato quella sera, per la prima volta in vita sua, una canna.

