Quasi vent’anni dopo la sua prima versione, consultata da migliaia di appassionati di musica o di semplici curiosi, Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post, ha scritto l’edizione aggiornata e arricchita di Playlist: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist nacque allora dalla considerazione che le singole canzoni fossero tornate protagoniste del rapporto delle persone con la musica, dopo decenni di insediamento e prevalenza del formato “album” o dei rigidi e impersonali assemblaggi delle “compilation”. Quella considerazione ha avuto da allora sviluppi e sovversioni ulteriori, ma in forme diverse resta valida: e Playlist è insieme il lavoro di consigli musicali di un deejay – una scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo l’autore – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. La nuova edizione contiene quasi cinquecento nuove canzoni, nuove playlist e un’introduzione aggiornata e completata.