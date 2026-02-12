Daniel Sokatch è a capo del New Israel Fund, un’organizzazione non profit statunitense “per il cambiamento democratico in Israele” dedicata a sostenere e sovvenzionare le attività di convivenza e integrazione pacifica in Israele, che ha raccolto di recente oltre tre milioni di dollari di aiuti per la popolazione di Gaza.

Per parlare di Israele offre uno sguardo sulla storia dello stato di Israele e di come sia arrivato a essere quello che è oggi, aggiungendo strumenti per la comprensione della crisi israeliano-palestinese. È un libro utile, come dice il titolo, per continuare a partecipare alla discussione e alla speranza di una soluzione, proprio ora che quello che succede a Gaza sembra perdere attenzione e interesse.

Il libro comincia da un’esperienza dell’autore: “Vi siete mai trovati a cena con qualcuno che comincia a parlare di Israele, e vorreste fuggire in un’altra stanza? Capisco la vostra sofferenza”.