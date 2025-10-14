Jean-Pierre Filiu è un esperto di storia e attualità dei paesi del Medio Oriente. Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 ha passato un mese nella Striscia di Gaza, per vedere di persona le condizioni e la distruzione di un luogo che conosce bene e che ha spesso visitato in passato. Niente mi aveva preparato è il racconto straordinariamente concreto e chiaro di quello che Filiu ha trovato nella Striscia di Gaza in quei mesi di guerra, e di quello che ha potuto vedere e sentire delle vite dei suoi abitanti e della morte che le circonda. Racconta le difficoltà di sopravvivere nelle tende anche con la pioggia e il freddo, di trovare acqua potabile, fonti di energia, assistenza medica; di come si muore, anche da giornalisti, di come (non) si va a scuola.

Il reportage è accompagnato in ogni passaggio dalle spiegazioni storiche di Filiu sulle cause che hanno portato fin qui: la storia dell’Autorità palestinese e quella di Hamas, la politica della zona da Yasser Arafat a Yahya Sinwar, le guerre e il rapporto con Israele.

È insomma una ricca ed efficace raccolta di informazioni e descrizioni, per avere chiaro quello di cui parliamo mentre le cose sono ancora in evoluzione, allineata alle intenzioni di Altrecose di rendere chiara e pratica la conoscenza della realtà.