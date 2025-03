Leggere gli alberi

Il titolo lo suggerisce bene: questo è un libro che parla di alberi e insegna a conoscerli meglio. Ma Tristan Gooley – che viene spesso descritto come un “esploratore” – ha scelto di andare oltre a un manuale che descrive forme di rami, tronchi e foglie: il libro che ha scritto è anche, e soprattutto, un invito a osservare meglio aspetti della natura che spesso diamo per scontati e a capire cosa possono insegnarci gli alberi sui posti che ci capita di attraversare e osservare.

Come scrive Isaia Invernizzi nella prefazione, questo libro «non impone una conoscenza enciclopedica e non parla di scienza alla maniera degli scienziati». Non è un libro per specialisti, quindi, ma per chiunque voglia imparare un nuovo modo di guardare il mondo intorno a sé, affinare lo spirito di osservazione e trasformare qualsiasi passeggiata, in natura o in città, in una caccia al tesoro.