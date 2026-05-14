Artem Chapeye è uno scrittore e giornalista nato nel 1981 nell’Ucraina occidentale e cresciuto a Kyiv. Ha partecipato a buona parte dei movimenti sociali e politici ucraini di questo secolo e ne ha scritto come giornalista e autore di libri.

La gente normale non va in giro armata inizia dal 24 febbraio 2022, quando Chapeye deve svegliare i suoi figli alle cinque del mattino per scappare da Kyiv, dove sono iniziati i bombardamenti russi. Lui che si è sempre definito di sinistra, antinazionalista e pacifista, decide allora di arruolarsi per difendere il suo Paese: perché è l’unico modo per poter continuare a guardarli in faccia, i suoi bambini.