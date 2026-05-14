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La gente normale non va in giro armata

Artem Chapeye

Pensieri sul pacifismo, quando il tuo paese viene invaso

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Artem Chapeye è uno scrittore e giornalista nato nel 1981 nell’Ucraina occidentale e cresciuto a Kyiv. Ha partecipato a buona parte dei movimenti sociali e politici ucraini di questo secolo e ne ha scritto come giornalista e autore di libri.
La gente normale non va in giro armata inizia dal 24 febbraio 2022, quando Chapeye deve svegliare i suoi figli alle cinque del mattino per scappare da Kyiv, dove sono iniziati i bombardamenti russi. Lui che si è sempre definito di sinistra, antinazionalista e pacifista, decide allora di arruolarsi per difendere il suo Paese: perché è l’unico modo per poter continuare a guardarli in faccia, i suoi bambini.

Artem Chapeye
La gente normale non va in giro armata
Traduzione di: Alessandro Achilli
Pagine: 132
Prezzo di copertina: 17,50 €
Titolo originale: Не народжені для війни
Numero di collana: 11
ISBN: 9791281729193
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Altrecose è il marchio editoriale fatto dal Post insieme a Iperborea per tradurre e rendere disponibili al pubblico italiano i più interessanti e istruttivi libri di "non fiction": libri che raccontano la realtà, che spiegano il mondo, che fanno riflettere sulle cose che succedono o che ne fanno capire questo o quel pezzo. Giornalismo, alla fine, nelle varie accezioni del giornalismo.