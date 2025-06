Sadie Dingfelder fa la giornalista scientifica, è sposata e ha poco più di quarant’anni quando scopre di essere una persona neurodivergente: è affetta da prosopagnosia o cecità alle facce (non riconosce le persone), stereocecità (non vede la profondità dello spazio), afantasia (non visualizza con immagini pensieri e ricordi) e da altre sindromi della memoria e del riconoscimento.

Dingfelder si rende conto che c’è qualcosa di peculiare nel modo in cui funziona il suo cervello quando un giorno si rende conto di aver litigato con uno sconosciuto al supermercato avendolo scambiato per suo marito. Ci siamo già visti? racconta il suo percorso di scoperta e di accettazione delle peculiarità del suo cervello, fatto di studio, di esami e di incontri con alcuni dei più importanti scienziati che si occupano di queste cose: è un racconto autobiografico scorrevole e divertente, ma anche e soprattutto un saggio su come funzionano (o no) la percezione, la visione e la memoria. E su quanto sia difficile capire come percepiscono il mondo gli altri: nel mondo «c’è una quantità incredibile di neurodiversità nascosta. La vostra migliore amica, il vostro compagno, la vostra capa… la loro esperienza cosciente potrebbe essere completamente diversa dalla vostra, senza che nessuno di voi ne abbia la benché minima idea».