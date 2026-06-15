Lunedì 15 giugno
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
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Nel circuito del tennis professionistico l'Open di Francia è l'unico torneo che prende il nome da una persona, anziché dal luogo in cui si svolge, e a dire il vero col tennis c'entrava poco
Musei, sale da concerto, scuole e ristoranti inaugurati negli ultimi anni e che hanno cambiato il pezzo delle città in cui si trovano
Se li avete comprati per riposarvi in viaggio e detestati dopo 10 minuti non sentitevi soli: secondo gli esperti di postura non vanno bene per tutti