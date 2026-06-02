Stamattina diversi quotidiani aprono con le celebrazioni per gli 80 anni dal referendum del 1946, quindi dalla nascita simbolica della repubblica italiana. Fra le altre notizie più in vista compaiono le trattative fra Stati Uniti e Iran sulla guerra in Medio Oriente, i quattro braccianti ritrovati morti in un’auto in provincia di Cosenza, e l’inchiesta sulla costruzione del consolato statunitense a Milano. I quotidiani sportivi si occupano parecchio di calciomercato e di tennis.