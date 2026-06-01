Almeno 55 persone sono morte a causa di un’esplosione in un edificio in Myanmar

In un edificio di Kaung Tat, un paese nel nord est del Myanmar, vicino al confine con la Cina, una grossa esplosione ha causato la morte di almeno 55 persone, tra cui diversi bambini: un’altra settantina di persone è rimasta ferita. Non è chiaro da cosa sia stata causata: il gruppo armato che controlla quella zona – l’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang (TNLA), che si oppone alla giunta militare che governa il Myanmar – ha detto che sono detonati alcuni esplosivi utilizzati per le attività di estrazione mineraria nelle cave, e che è stato un incidente.

Il TNLA è uno dei gruppi armati più potenti tra quelli che si oppongono alla giunta, e da tempo finanzia le proprie attività attraverso l’estrazione mineraria, spesso con regole lasche e livelli di sicurezza molto bassi, che rendono frequenti crolli nelle miniere e altri incidenti.

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