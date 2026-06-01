La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’avanzata militare israeliana in Libano, che ha superato il fiume Litani e occupato il forte di Beaufort, provocando la reazione critica della Francia che ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Stampa apre invece sulle intenzioni del governo in vista della scadenza il 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, mentre i giornali di destra criticano l’ipotesi di una tassa sui grandi patrimoni avanzata dalla segretaria del Partito Democratico Schlein.