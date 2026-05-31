La nave da crociera Hondius, su cui c’era stato un focolaio di hantavirus, ricomincerà a navigare

Sabato l’agenzia sanitaria municipale di Rotterdam ha comunicato di aver completato l’ultima ispezione sulla Hondius, la nave da crociera su cui nelle scorse settimane era emerso un focolaio di hantavirus. Ha detto che la nave è stata pulita e disinfestata, come stabilito dalle linee guida del servizio sanitario locale. Ora potrà tornare a navigare.

Già due settimane fa Oceanwide Expeditions, la società che gestisce la nave, aveva detto che gli interventi stavano procedendo come previsto e che le crociere sulla Hondius sarebbero riprese dal 13 giugno, data in cui è in programma la partenza di una alle isole Svalbard, nell’oceano Artico.

La Hondius era partita il primo aprile da Ushuaia, nell’estremo sud dell’Argentina, con circa 150 persone a bordo. Dopo circa dieci giorni un passeggero nederlandese era morto per problemi respiratori e due giorni dopo era morta anche sua moglie. Il 2 maggio una terza persona era morta a bordo della nave, che il giorno dopo era arrivata a Capo Verde, al largo dell’Africa. La nave era poi stata fatta attraccare a Tenerife, nelle isole Canarie, dove i passeggeri erano stati sbarcati e via via rimpatriati. Il 18 maggio la nave Hondius era poi stata trasferita a Rotterdam per la sanificazione, con a bordo solo 25 membri dell’equipaggio e due medici, che stanno facendo la quarantena.