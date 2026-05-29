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  • Venerdì 29 maggio 2026

Le prime pagine di oggi

La lettera di Fitto sui fondi per la crisi energetica, Iran e Stati Uniti forse vicini a un accordo, e l'eliminazione di Sinner al Roland Garros

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Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto, che ha suggerito di utilizzare i fondi di coesione per affrontare le conseguenze economiche della crisi energetica, e la trattativa fra Iran e Stati Uniti per far finire la guerra in Medio Oriente che sembrerebbe essere arrivata a un accordo, sul quale però il presidente degli Stati Uniti Trump si sarebbe preso due giorni di tempo prima di approvarlo. Su tutte le prime pagine poi molto spazio è dedicato al malore per il caldo e all’eliminazione di Sinner dal torneo di tennis del Roland Garros, mentre il Manifesto apre sull’avanzata militare israeliana in Libano, e Avvenire titola sui dati sulle persone di cui non si hanno più notizie a causa della guerra fra Russia e Ucraina.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

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