Quest’anno per la prima volta la cerimonia del Pallone d’oro si terrà a Londra e non a Parigi. Il Pallone d’oro è il principale premio individuale assegnato a un calciatore e a una calciatrice, ed è gestito dalla rivista sportiva francese France Football, motivo per cui la cerimonia si è sempre svolta in Francia.

In occasione del 70esimo anniversario del premio, è stato deciso di celebrare il vincitore della prima edizione del 1956, il calciatore inglese Stanley Matthews, organizzando la cerimonia in Inghilterra. La cerimonia si svolgerà il 26 ottobre; nel 2025 il premio maschile è stato vinto dal calciatore francese del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, mentre quello femminile dalla calciatrice spagnola del Barcellona Aitana Bonmatí.