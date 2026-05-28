Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le principali sono la trattativa fra Iran e Stati Uniti per far finire la guerra in Medio Oriente, che continua a passare da momenti di ottimismo a momenti di delusione (oggi è uno di questi), l’uccisione di un ragazzo di 22 anni accoltellato nella stazione ferroviaria di Milano Certosa martedì sera, le divisioni nella maggioranza di governo sull’ipotesi di ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, l’azione militare israeliana in Libano, il testo presentato ieri dalla maggioranza per modificare la legge elettorale, e le indagini sul Partito socialista spagnolo.