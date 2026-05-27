Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata all’intervento della presidente del Consiglio Meloni all’assemblea di Confindustria, durante il quale ha criticato le politiche economiche dell’Unione Europea; qualche giornale rimane invece sui commenti ai risultati delle elezioni amministrative di domenica e lunedì scorsi, altri si occupano delle nuove azioni militari israeliane in Libano e del bombardamento statunitense su siti missilistici e imbarcazioni iraniane.