Sono state trovate vive cinque delle sette persone bloccate da giorni in una grotta in Laos

Mercoledì in Laos sono state individuate cinque delle sette persone che da più di una settimana erano bloccate in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nella parte centrale del paese. Sono vive e verranno tirate fuori nelle prossime ore. Due risultano ancora disperse. Mikko Paasi, uno dei circa 100 esperti internazionali che stanno partecipando alle operazioni di ricerca, ha detto che sono in buone condizioni di salute, ma che sono deboli e affamate.

Ha aggiunto che estrarle non sarà facile: si trovano alla fine di un tunnel di 340 metri, parzialmente allagato e in alcuni punti largo solo 60 centimetri. Non si sa quindi quanto potrebbe volerci. Per il momento i soccorritori si limiteranno a fare avanti e indietro per portare loro cibo e liquidi, in modo che possano mettersi in forze per risalire.

Secondo i media di stato, il gruppo era entrato in un sistema di grotte sotterranee per cercare oro lo scorso 19 maggio (non è chiaro se per conto proprio o se per un’azienda di estrazione), quando un acquazzone improvviso aveva allagato e bloccato le vie d’uscita. Bounkham Luanglat, a capo di un gruppo di soccorso locale, ha detto ad Associated Press che una delle persone era riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi. A quel punto era quindi partita la grossa operazione per trovarle e soccorrerle.