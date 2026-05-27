Il Crystal Palace ha vinto la Conference League

La squadra di calcio londinese del Crystal Palace ha vinto la Conference League, il terzo torneo per club per importanza. Ha battuto in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano 1 a 0. Pur avendo oltre 120 anni di storia, il Crystal Palace ha vinto le sue prime coppe solo l’anno scorso, battendo prima il Manchester City nella finale di FA Cup, il principale torneo del calcio inglese, e poi il Liverpool nella finale di Supercoppa. Questo è quindi il terzo trofeo della sua storia, e il primo europeo.

Quest’anno, tra l’altro, il Crystal Palace è la seconda squadra inglese su due ad aver giocato e vinto una finale europea. Ora manca però la finale più importante, quella di Champions League: se la giocherà un’altra squadra londinese, l’Arsenal, contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain. È anche la terza volta, su cinque edizioni, che la Conference League viene vinta da una squadra inglese.