Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura sono i risultati delle elezioni amministrative svoltesi domenica e lunedì, con la vittoria dei candidati di centrodestra a Venezia e Reggio Calabria e l’elezione di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno; qualche giornale decide invece di aprire sull’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV sulle intelligenze artificiali, mentre i giornali sportivi si occupano della decisione del Milan di sostituire i principali ruoli dirigenziali e sportivi dopo la conclusione deludente del campionato di Serie A.