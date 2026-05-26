In Belgio un pulmino scolastico è stato investito da un treno: sono morte 4 persone

Nelle Fiandre, la regione settentrionale del Belgio, un pulmino scolastico è stato investito da un treno. Sul pulmino, oltre all’autista, c’erano sette studenti di una scuola secondaria e un accompagnatore: il ministro federale dei Trasporti, Jean-Luc Crucke, ha detto che sono morti due studenti e i due adulti con loro. Gli altri cinque studenti sono in condizioni gravi ma stabili. Sul treno, invece, non ci sono stati feriti.

L’impatto è stato molto forte e il pulmino si è ribaltato a lato della strada. L’incidente è avvenuto su un passaggio a livello vicino a Buggenhout, la destinazione del treno che era partito da Bruges. È stata aperta un’indagine sulle cause dell’incidente, e la polizia ha detto che il pulmino ha svoltato nel passaggio a livello nonostante fosse chiuso. L’azienda che gestisce la rete ferroviaria ha detto che, al momento dell’incidente, le barriere del passaggio a livello erano abbassate, i semafori rossi, e che il conducente del treno ha provato invano ad azionare il freno d’emergenza.