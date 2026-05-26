Diverse persone sono morte per un’esplosione in un impianto industriale dello stato di Washington, negli Stati Uniti

A Longview, città nel sud dello stato statunitense di Washington, un’esplosione di un serbatoio di sostanze chimiche all’interno di un impianto industriale ha provocato la morte di un numero imprecisato di persone. Diverse altre sono rimaste ferite, e anche in questo caso non si sa quante.

L’impianto è il Nippon Dynawave Packaging Co., che si occupa di lavorazione di materie prime fibrose come legno e carta per produrre materiale per fabbricare oggetti come fazzoletti di carta, bicchieri, piatti o scatole di cartone: secondo dati dello stato di Washington ci lavorano circa mille persone. Ci sono poche informazioni su cosa sia successo: sul posto sono intervenuti una quarantina di vigili del fuoco e membri del personale medico. Le autorità locali hanno comunque fatto sapere che non ci sono pericoli per chi abita in quella zona.